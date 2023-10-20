МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Администрация США намерена выделить Киеву очередной пакет многомиллиардной помощи, однако очевидно, что Украина не имеет шансов одержать победу на поле боя, пишет Responsible Statecraft. "Путин знает". В США предрекли Украине близкую катастрофу

Вместе с тем, отсутствие успехов у ВСУ не сдерживает американцев в поддержке Украины.

По словам автора, стремление поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" — не стратегия, это не поддается измерению, оценке и даже определению.

Отмечается, что выдвигая инициативу очередной помощи Украине, администрация США не объяснила, на что пойдут выделенные средства.

В статье напоминается, что Украина не смогла прорвать российскую оборону после получения военной помощи на 46 миллиардов долларов. Соответственно, нет никакой логики в выделении дополнительной помощи, когда предыдущие усилия закончились неудачей, констатирует автор.

"У Украины нет реальных шансов одержать победу на поле боя, сколько бы денег ни выделил конгресс, сколько бы танков мы туда ни отправили, сколько бы артиллерийских снарядов ни произвели. Пора признать эту очевидную истину и найти другие пути для продвижения вперед", — подчеркивается в материале.

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