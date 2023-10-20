2023-10-20T13:27:53+03:00
2023-10-20T13:27:53+03:00
2023-10-20T13:27:53+03:00
2023
https://1prime.ru/vpk/20231020/842037593.html
Гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Ростех" успешно испытал новейшую гаубицу "Коалиция-СВ", установка готова к серийному производству, следует из публикации на портале госкорпорации. Отмечается, что в ходе... ПРАЙМ, 20.10.2023
впк, экономика, новости, ростех, испытания, впк
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/22/834432294.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/22/834432294.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/22/834432293.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/22/834432293.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/22/834432281.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/22/834432281.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231018/842012445.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. "Ростех" успешно испытал новейшую гаубицу "Коалиция-СВ", установка готова к серийному производству, следует из публикации на портале госкорпорации.
Отмечается, что в ходе государственных испытаний компания подтвердила уникальные технические характеристики 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) "Коалиция-СВ", доказав, что вооружение превзошло лучшие образцы.
"Фактически это боевой робот, отличительной чертой САО является высокий уровень автоматизации — экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной. По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у "Коалиции-СВ" сокращено время реакции на любые внеплановые цели, что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий", — отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.
По его словам, "Ростех" готов приступить к серийному производству установки.
Согласно публикации на сайте госкорпорации, "Коалиция-СВ" предназначена для поражения средств ПВО и ПРО, пунктов управления, минометных батарей, полевых фортификационных сооружений, бронированной техники, а также живой силы.