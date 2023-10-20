МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. "Ростех" успешно испытал новейшую гаубицу "Коалиция-СВ", установка готова к серийному производству, следует из публикации на портале госкорпорации. "Из-за русских": в ФРГ заметили странную деталь в ракетах ATACMS для ВСУ

Отмечается, что в ходе государственных испытаний компания подтвердила уникальные технические характеристики 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) "Коалиция-СВ", доказав, что вооружение превзошло лучшие образцы.

"Фактически это боевой робот, отличительной чертой САО является высокий уровень автоматизации — экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной. По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у "Коалиции-СВ" сокращено время реакции на любые внеплановые цели, что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий", — отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

По его словам, "Ростех" готов приступить к серийному производству установки.

Согласно публикации на сайте госкорпорации, "Коалиция-СВ" предназначена для поражения средств ПВО и ПРО, пунктов управления, минометных батарей, полевых фортификационных сооружений, бронированной техники, а также живой силы.