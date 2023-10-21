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Больше нет шансов. На Западе признали, что контрнаступление ВСУ кончилось
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У ВСУ закончилось время, отведенное на контрнаступление, пишет Newsweek. Как отмечается, у Киева больше нет шансов добиться существенных результатов, поскольку зимняя распутица... ПРАЙМ, 21.10.2023
впк, экономика, новости, сша, украина, всу, сво, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. У ВСУ закончилось время, отведенное на контрнаступление, пишет Newsweek.
Как отмечается, у Киева больше нет шансов добиться существенных результатов, поскольку зимняя распутица затруднит логистику и продвижение украинских войск.
На театре военных действий осенние дожди и зимние холода ограничивают наступательный потенциал обеих сторон.
"Боюсь, теперь нам придется признать, что у Украины больше нет шансов добиться существенных территориальных приобретений в этой летней кампании", — считает стратегический аналитик Гаагского центра исследований безопасности Фредерик Мертенс.
Воевать на юге и востоке все еще можно, но это будет "большое испытание", заявил капитан украинской армии и бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.
По мнению военных экспертов, грязь помешает продвижению поставленных странами Запада танков, таких как Abrams, и других боевых машин.
"Украинский конфликт давно уже превратился в битву на истощение, и нет никаких признаков того, что ситуация может измениться", — отмечается в публикации.