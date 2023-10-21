МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. У ВСУ закончилось время, отведенное на контрнаступление, пишет Newsweek. "Путин знает". В США предрекли Украине близкую катастрофу

Как отмечается, у Киева больше нет шансов добиться существенных результатов, поскольку зимняя распутица затруднит логистику и продвижение украинских войск.

На театре военных действий осенние дожди и зимние холода ограничивают наступательный потенциал обеих сторон.

"Боюсь, теперь нам придется признать, что у Украины больше нет шансов добиться существенных территориальных приобретений в этой летней кампании", — считает стратегический аналитик Гаагского центра исследований безопасности Фредерик Мертенс.

Воевать на юге и востоке все еще можно, но это будет "большое испытание", заявил капитан украинской армии и бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По мнению военных экспертов, грязь помешает продвижению поставленных странами Запада танков, таких как Abrams, и других боевых машин.

"Украинский конфликт давно уже превратился в битву на истощение, и нет никаких признаков того, что ситуация может измениться", — отмечается в публикации.