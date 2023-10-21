МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российские войска успешно отражают атаки ВСУ, пытающихся использовать современные западные системы вооружения, что вынуждает украинцев переходить на новую и невыгодную для них тактику, пишет портал Modern Diplomacy. Больше нет шансов. На Западе признали, что контрнаступление ВСУ кончилось

По словам экс-заместителя заместителя министра обороны США, ведущего эксперта в области стратегии и технологий безопасности.Стивена Брайена, многие виды высокотехнологичного оружия Америки и Израиля "не работают так, как рекламируется".

Он привел в пример уничтожение танков Leopard на фронте, а также опасения использовать танки Abrams на поле боя.

"Как и танки, американская бронетехника, особенно Bradley, плохо себя зарекомендовала на Украине. Точно так же европейские бронетранспортеры, немецкий Marder, французский AMX-10C и другие оказались хорошими целями для российской артиллерии, вертолетов, оснащенных противотанковыми ракетами, дронов, таких как Lancet, и мин", — пишет эксперт.

Кроме того, на Украине возникли серьезные проблемы с западным оборудованием, поскольку российские военные разработали ряд различных платформ постановки помех, отмечается в материале. Так, российские системы РЭБ сделали старые ракеты ПВО Stinger уязвимыми.

Из-за уязвимости поставленной Западом бронетехники ВСУ вынуждены атаковать пехотой без поддержки боевых машин — украинские солдаты выдвигаются на передовые позиции ночью и на рассвете начинают наступление, иногда используя пикапы и старые автомобили.

Украина тем самым платит очень высокую цену, используя новую тактику — по сути, улучшенную версию "мясных штурмов", подчеркивается в публикации.