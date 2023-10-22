МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Удары российских вооруженных сил по критической инфраструктуре, которые могут последовать в предстоящей кампании, представляют для Украины большую угрозу, заявил в своей статье научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг. Очень высокая цена. В США признали уязвимость западной техники на Украине

"Предстоящие удары России по критически важной национальной инфраструктуре Украины остаются стратегической угрозой", — пишет он, подчеркнув, что Украине следует готовиться к "суровой зиме".

По словам эксперта, Россия построила три протяженные линии обороны с минами, траншеями и заграждениями, что на порядок осложнило наступательные операции Украины этим летом. "Если Украина не продолжит оказывать давление на российскую линию зимой, существует риск того, что эти линии обороны будут расширены", — считает он.

Также Уотлинг считает, что Украина столкнется с дальнейшими проблемами из-за изменения баланса снабжения боеприпасами. "Запасы НАТО истощаются, а темпы производства боеприпасов остаются слишком низкими для удовлетворения такого уровня спроса", — отметил он, указав на увеличение роста военного производства в России.

Автор делает вывод, что "для международных партнеров Украины задача создания условий для успешной кампании 2024 года должна быть решена уже сегодня".