Эксперт Пичи: Решение Байдена отправить Киеву ракеты ATACMS неприемлемо
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Решение властей США об отправке Киеву неизбирательных ракет ATACMS с кассетной боевой частью неприемлемо, заявил в своей статье для издания Responsible Statecraft член коалиции США по кассетным боеприпасам Тайтус Пичи.
"Решение администрации Байдена отправить Украине ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, игнорирует имевшие местно на протяжении десятилетий страдания людей, вызванные применением этого неизбирательного оружия", — подчеркнул он.
По словам эксперта, данное оружие также не принимает во внимание прочный международный консенсус, признающий отсутствие ответственного применения кассетных боеприпасов. "Это неприемлемо. Нам нужна новая политика", — заявил Пичи.
Он отметил, что кассетные снаряды нарушают самый главный принцип международного гуманитарного права. "Они не могут провести различие между военными объектами и жизнями гражданских лиц по двум важным причинам. Во-первых, их трудно нацелить точно, что создает большой "след" ущерба, который часто включает в себя гражданское население. Во-вторых, многие из них не взрываются при ударе, а сохраняются в течение долгого времени, калеча и убивая всех, кто их трогает, еще долгое время после окончания войны", — напомнил эксперт.
Пичи добавил, что ракеты ATACM, отправленные на Украину, несут 950 суббоеприпасов, что более чем в десять раз превышает количество артиллерийских снарядов DPICM, поставленных ранее. "Это значительно увеличит количество неразорвавшихся боеприпасов американского происхождения на Украине", — указал он, добавив, что на поиск и обезвреживание их могут уйти долгие годы.
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