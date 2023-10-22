МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Решение властей США об отправке Киеву неизбирательных ракет ATACMS с кассетной боевой частью неприемлемо, заявил в своей статье для издания Responsible Statecraft член коалиции США по кассетным боеприпасам Тайтус Пичи. "Суровая зима": в Британии рассказали, что ждет Украину

"Решение администрации Байдена отправить Украине ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, игнорирует имевшие местно на протяжении десятилетий страдания людей, вызванные применением этого неизбирательного оружия", — подчеркнул он.

По словам эксперта, данное оружие также не принимает во внимание прочный международный консенсус, признающий отсутствие ответственного применения кассетных боеприпасов. "Это неприемлемо. Нам нужна новая политика", — заявил Пичи.

Он отметил, что кассетные снаряды нарушают самый главный принцип международного гуманитарного права. "Они не могут провести различие между военными объектами и жизнями гражданских лиц по двум важным причинам. Во-первых, их трудно нацелить точно, что создает большой "след" ущерба, который часто включает в себя гражданское население. Во-вторых, многие из них не взрываются при ударе, а сохраняются в течение долгого времени, калеча и убивая всех, кто их трогает, еще долгое время после окончания войны", — напомнил эксперт.

Пичи добавил, что ракеты ATACM, отправленные на Украину, несут 950 суббоеприпасов, что более чем в десять раз превышает количество артиллерийских снарядов DPICM, поставленных ранее. "Это значительно увеличит количество неразорвавшихся боеприпасов американского происхождения на Украине", — указал он, добавив, что на поиск и обезвреживание их могут уйти долгие годы.