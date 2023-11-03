МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" за XXI век реализовал свыше 12 тысяч контрактов с 122 странами на сумму в 211 миллиардов долларов, следует из публикации компании в Telegram. "Шаг вперед": Минобороны Великобритании рассказало о лучшем оружии России

"Рособоронэкспорт с 2000 по 2023 год экспортировал продукцию военного назначения на сумму свыше 211 миллиардов по более чем 12000 контрактов в 122 страны мира", — сказано в сообщении.

Отмечается, что за 23 года работы 159 сотрудников РОЭ получили государственные награды за вклад в развитие военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, 91 работник — президентские награды, свыше 3700 сотрудников — ведомственные награды.

"Рособоронэкспорт" — единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. Компания была создана указом президента России Владимира Путина от 4 ноября 2000 года.