МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия будет той страной, которая выполнит свои обязательства по ДВЗЯИ, несмотря на отзыв ратификации договора, заявили в МИД России. Путин отозвал ратификацию ДВЗЯИ

"Россия остается государством, подписавшим ДВЗЯИ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами. Продолжаем участвовать в работе Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ. Намерены и в дальнейшем соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный более 30 лет назад", — указано в публикации МИД России.

В ведомстве также отметили, что проведение США натурных испытаний на полигоне в Неваде вынудит Москву поступить также.

"В США должны понимать: проведение ими натурных испытаний, к чему полигонная инфраструктура в Неваде, по имеющимся сведениям, подготовлена, вынудит нас действовать зеркально", — добавили в МИД РФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 1996 году. В отличие от ряда стран, например США, Россия ратифицировала его в 2000 году. В марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ все больше и больше беспокоит из-за США. Россия выступает за усиление контроля над ядерным оружием и его равноправный учет, сообщил позже посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.