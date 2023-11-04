МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Бывший снайпер британской армии Кристофер Перриман погиб в результате артиллерийского удара в зоне СВО, пишет The Sun со ссылкой на источник. В США рассказали, с какими проблемами скоро столкнутся ВСУ

По данным издания, 38-летний наемник был убит на прошлой неделе при выполнении своего первого задания в составе нового подразделения ВСУ. Он попал под обстрел на позициях за линией фронта.

Перриман в Северной Ирландии и вырос в Ньюкасле. Он пошел в армию в возрасте 16 лет, служил в Ираке и Косово в Королевском стрелковом полку. Затем наемник поехал на Украину, чтобы воевать в составе ВСУ, он там проходил службу в различных частях.

В апреле Перриман описал свой боевой опыт в интервью для The Spectator. По его словам, служба в ВСУ с Ираком "даже не сравнится, здесь гораздо тяжелее". Как отметил наемник, любые украинские подразделения, ступившие на территорию возле Днепра, подвергаются непрерывному артобстрелу, поскольку российские беспилотники ведут постоянную разведку местности. "Их артиллеристы чертовски хороши", — отметил тогда Перриман.

Он указал на то, что каждая вылазка сопряжена с тяжелыми условиями и необходимостью постоянно быть начеку из-за обстрелов.