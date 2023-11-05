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ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами по заводу в Керчи
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Украинские войска нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в Керчи, средства ПВО сбили 13, оказался поврежден корабль, сообщает Министерство обороны России... ПРАЙМ, 05.11.2023
впк, экономика, новости, минобороны рф, крым, всу
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Украинские войска нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в Керчи, средства ПВО сбили 13, оказался поврежден корабль, сообщает Министерство обороны России.
"Четвертого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", — сообщает министерство.
Из-за попадания крылатой ракеты получил повреждения корабль, который находился в это время на заводе.