МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Украинские войска нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в Керчи, средства ПВО сбили 13, оказался поврежден корабль, сообщает Министерство обороны России.

"Четвертого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", — сообщает министерство.

Из-за попадания крылатой ракеты получил повреждения корабль, который находился в это время на заводе.