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Подлодка "Император Александр III" успешно произвела пуск ракеты "Булава"
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Подводный крейсер "Император Александр III" успешно произвел испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава", сообщили журналистам в Министерстве обороны... ПРАЙМ, 05.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Подводный крейсер "Император Александр III" успешно произвел испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава", сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"В рамках завершающего этапа программы государственных испытаний новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр Третий" успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка", — отмечается в сообщении.
Также опубликовано видео пуска.
Подчеркивается, что пуск осуществлен в штатном режиме из подводного положения, а головные части ракеты достигли цели в заданное время.
Отмечается, что пуск баллистической ракеты стал завершающим элементом испытаний крейсера "Император Александра III", после которого будет принято решение о приеме субмарины в состав ВМФ.