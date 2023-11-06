2023-11-06T13:39:39+03:00
2023-11-06T13:39:39+03:00
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2023
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Мантуров оценил работу оборонно-промышленного комплекса
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Оборонно-промышленный комплекс РФ по плану и в полном объёме обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений, сообщил глава Минпромторга —... ПРАЙМ, 06.11.2023
впк, экономика, новости, россия, опк, денис мантуров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Оборонно-промышленный комплекс РФ по плану и в полном объёме обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений, сообщил глава Минпромторга — вице-премьер Денис Мантуров.
"Заверяю вас, что оборонно-промышленный комплекс в полном объеме и четко по плану обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений", — сказал он, выступая с лекцией в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые" в ходе выставки "Россия".
"И многие зарубежные эксперты… по праву называют российскую оборонную промышленность самой совершенной в мире", — подчеркнул вице-премьер.
Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения.