МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Оборонно-промышленный комплекс РФ по плану и в полном объёме обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений, сообщил глава Минпромторга — вице-премьер Денис Мантуров. Мантуров объявил дофинансирование программы льготных автокредитов

"Заверяю вас, что оборонно-промышленный комплекс в полном объеме и четко по плану обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений", — сказал он, выступая с лекцией в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые" в ходе выставки "Россия".

"И многие зарубежные эксперты… по праву называют российскую оборонную промышленность самой совершенной в мире", — подчеркнул вице-премьер.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения.