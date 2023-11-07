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МВД Украины: помощник Залужного погиб у себя дома при взрыве гранаты
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Помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб при взрыве гранаты у себя дома под Киевом, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем... ПРАЙМ, 07.11.2023
впк, экономика, новости, украина, всу, валерий залужный
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб при взрыве гранаты у себя дома под Киевом, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что накануне у майора Частякова был день рожденья, и домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным.
Офицер взял подарочный ящик, внутри которого были гранаты нового западного образца, и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо, а затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв, сообщил Клименко.
По данным МВД, в квартире полиция обнаружила еще пять таких неразорванных гранат, их отправят на экспертизу.
Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего гранаты, в его кабинете уже провели обыск и изъяли два аналогичных боеприпаса. Следственные действия продолжаются.
Министр подчеркнул, что нужно верить только официальной информации.