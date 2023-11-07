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Италия призвала НАТО к реалистичным целям военного финансирования
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Цель НАТО довести военные расходы до 2% ВВП стран-участниц далека от выполнимых, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. "НАТО не должна ставить нереалистичные финансовые... ПРАЙМ, 07.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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РИМ, 7 ноя — ПРАЙМ. Цель НАТО довести военные расходы до 2% ВВП стран-участниц далека от выполнимых, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
"НАТО не должна ставить нереалистичные финансовые цели", — сказал министр.
Выступая перед комиссиями по обороне обеих палат национального парламента, Крозетто заявил, что цель по росту расходов на оборону до 2% невозможна в грядущем году и будет "трудна и к 2028 году". По мнению политика, рост военного финансирования нужно рассматривать как "навязанную извне цель", которая вступает в противоречие с внутригосударственными расходами на другие сферы жизни, как например здравоохранение.
"Я был самым честным из министров обороны и сказал, что Италия не сможет этого сделать, учитывая ситуацию с бюджетом", — подчеркнул Крозетто, слова которого приводит агентство Nova.
Ранее газета la Repubblica сообщила, что Италия увеличит расходы на оборону на 1,8 миллиарда в следующем году, однако в целом их доля в рамках ВВП снизится до 1,26% в 2025 году с 1,38%. Издание сделало вывод, что Италия отложила увеличение оборонных расходов до целевого уровня НАТО на период после 2028 года.