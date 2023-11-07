РИМ, 7 ноя — ПРАЙМ. Цель НАТО довести военные расходы до 2% ВВП стран-участниц далека от выполнимых, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. В Италии раскрыли "козырь" в отношениях с Россией

"НАТО не должна ставить нереалистичные финансовые цели", — сказал министр.

Выступая перед комиссиями по обороне обеих палат национального парламента, Крозетто заявил, что цель по росту расходов на оборону до 2% невозможна в грядущем году и будет "трудна и к 2028 году". По мнению политика, рост военного финансирования нужно рассматривать как "навязанную извне цель", которая вступает в противоречие с внутригосударственными расходами на другие сферы жизни, как например здравоохранение.

"Я был самым честным из министров обороны и сказал, что Италия не сможет этого сделать, учитывая ситуацию с бюджетом", — подчеркнул Крозетто, слова которого приводит агентство Nova.

Ранее газета la Repubblica сообщила, что Италия увеличит расходы на оборону на 1,8 миллиарда в следующем году, однако в целом их доля в рамках ВВП снизится до 1,26% в 2025 году с 1,38%. Издание сделало вывод, что Италия отложила увеличение оборонных расходов до целевого уровня НАТО на период после 2028 года.