МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Россия производит больше боеприпасов для ПВО, чем страны-члены НАТО вместе взятые, и обладает зенитной ракетой, которая не имеет аналогов в мире, сообщается в статье, опубликованной в американском журнале Military Watch Magazine. "Каким-то чудом". Экс-сотрудника ЦРУ удивила "догадливость" политиков США

Как отмечают авторы статьи, "Она (загоризонтная ракета 40Н6 — прим. ред.) позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции так, как не способна ни одна система в мире, кроме российских".

При этом издание оценило возможности российской ракеты как "бесподобные".

Также авторы отметили количественное превосходство России в области ракет ПВО. Россия способна одновременно поставлять ЗРК С-400 в Белоруссию и Индию и в то же время восполнять расход ракет в ходе СВО.

"Россия однозначно обладает значительным перевесом в производственных мощностях (по выпуску ракет ПВО — прим. ред.) над всеми странами НАТО вместе взятыми", — заключили авторы материала.

В Российской Федерации создан ряд новейших систем ПВО, которые по многим параметрам превосходят зарубежные аналоги. В частности, это системы ПВО/ПРО большой дальности С-400 и С-500, система С-350 "Витязь", комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" и "Панцирь-С".