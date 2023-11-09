2023-11-09T07:57:00+03:00
2023-11-09T08:00:07+03:00
2023-11-09T07:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/vpk/20231109/842214564.html
"Бесподобные". В США восхитились новыми разработками России
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия производит больше боеприпасов для ПВО, чем страны-члены НАТО вместе взятые, и обладает зенитной ракетой, которая не имеет аналогов в мире, сообщается в статье,... ПРАЙМ, 09.11.2023
новости, впк, экономика, сша, россия, ракеты, пво, оценка
https://cdnn.1prime.ru/images/84221/45/842214543.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84221/45/842214543.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84221/45/842214542.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84221/45/842214542.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84221/45/842214531.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84221/45/842214531.jpg
https://1prime.ru/society/20231109/842213629.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Россия производит больше боеприпасов для ПВО, чем страны-члены НАТО вместе взятые, и обладает зенитной ракетой, которая не имеет аналогов в мире, сообщается в статье, опубликованной в американском журнале Military Watch Magazine.
Как отмечают авторы статьи, "Она (загоризонтная ракета 40Н6 — прим. ред.) позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции так, как не способна ни одна система в мире, кроме российских".
При этом издание оценило возможности российской ракеты как "бесподобные".
Также авторы отметили количественное превосходство России в области ракет ПВО. Россия способна одновременно поставлять ЗРК С-400 в Белоруссию и Индию и в то же время восполнять расход ракет в ходе СВО.
"Россия однозначно обладает значительным перевесом в производственных мощностях (по выпуску ракет ПВО — прим. ред.) над всеми странами НАТО вместе взятыми", — заключили авторы материала.
В Российской Федерации создан ряд новейших систем ПВО, которые по многим параметрам превосходят зарубежные аналоги. В частности, это системы ПВО/ПРО большой дальности С-400 и С-500, система С-350 "Витязь", комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" и "Панцирь-С".