МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев прокомментировал прием Украины и Молдавии в ЕС

Политик 9 ноября посетил полигон Алабино в Подмосковье, где встретился с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Что касается вооружений… мы будем наращивать. Возможности нашего оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень. Надо признаться, скажем прямо, даже быстрее, чем я это предполагал", — сказал он.

Медведев отметил, что производство вооружений и военной техники резко возросло, а возможности ОПК власти "подтянули в разы".

По его словам, рост производства вооружений, военной и специальной техники, а также средств поражения кратный. Противник не может не считаться с такой мощью, добавил зампред Совбеза России.