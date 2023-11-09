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Возможности российского ОПК вышли на невиданный уровень, заявил Медведев
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Возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий... ПРАЙМ, 09.11.2023
впк, экономика, новости, россия, дмитрий медведев, опк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Политик 9 ноября посетил полигон Алабино в Подмосковье, где встретился с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Что касается вооружений… мы будем наращивать. Возможности нашего оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень. Надо признаться, скажем прямо, даже быстрее, чем я это предполагал", — сказал он.
Медведев отметил, что производство вооружений и военной техники резко возросло, а возможности ОПК власти "подтянули в разы".
По его словам, рост производства вооружений, военной и специальной техники, а также средств поражения кратный. Противник не может не считаться с такой мощью, добавил зампред Совбеза России.