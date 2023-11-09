МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российские власти прекратили сотрудничество с Японией в области ликвидации ядерного оружия, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В Японии раскрыли последствия санкций против "Арктик СПГ 2" для страны

"В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях, подписанного в Токио 13 октября 1993 года", — указано в тексте распоряжения.

Уведомить японскую сторону о принятом решении поручено МИД России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

ДВЗЯИ был подписан в рамках Генассамблеи ООН 10 сентября 1996 года. Россия ратифицировала документ в 2000 году. Договор предполагает полное запрещение ядерных испытаний в атмосфере, воде и космосе, а также введение системы мониторинга для контроля за его исполнением. Договор до сих пор не вступил в силу, так как необходима ратификация 44 стран, обладающих ядерным оружием.