МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Доля ближневосточных и североафриканских государств в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" достигла 50 процентов, заявил глава компании Александр Михеев. Возможности российского ОПК вышли на невиданный уровень, заявил Медведев

"Рособоронэкспорт" — единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. Компания представит современную отечественную оборонную продукцию на выставке Dubai Airshow 2023.

"Для "Рособоронэкспорта" это одна из главных зарубежных площадок продвижения российской авиационной техники и средств ПВО, в первую очередь, в страны Ближнего Востока и Северной Африки, доля которых в портфеле заказов компании достигает 50%. Здесь нам приходится конкурировать с ведущими мировыми производителями оружия", — отметил Михеев.

Он добавил, что РОЭ покажет военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э), авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатую ракету Х-69, боевой вертолет Ка-52 и другую продукцию.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2023 будет проходить с 13 по 17 ноября.