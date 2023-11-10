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"Рособоронэкспорт" назвал долю Африки и Ближнего Востока в портфеле заказов
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Доля ближневосточных и североафриканских государств в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" достигла 50 процентов, заявил глава компании Александр Михеев. "Рособоронэкспорт" —... ПРАЙМ, 10.11.2023
впк, экономика, новости, рособоронэкспорт, африка, ближний восток
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Доля ближневосточных и североафриканских государств в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" достигла 50 процентов, заявил глава компании Александр Михеев.
"Рособоронэкспорт" — единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. Компания представит современную отечественную оборонную продукцию на выставке Dubai Airshow 2023.
"Для "Рособоронэкспорта" это одна из главных зарубежных площадок продвижения российской авиационной техники и средств ПВО, в первую очередь, в страны Ближнего Востока и Северной Африки, доля которых в портфеле заказов компании достигает 50%. Здесь нам приходится конкурировать с ведущими мировыми производителями оружия", — отметил Михеев.
Он добавил, что РОЭ покажет военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э), авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатую ракету Х-69, боевой вертолет Ка-52 и другую продукцию.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2023 будет проходить с 13 по 17 ноября.