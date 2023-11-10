МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Лауреатами врученной в Москве премии имени Макаровца стали разработчики 80-миллиметровой неуправляемой авиаракеты нового поколения, тренажера экипажа вертолета Ми-171А2, теплозащитного покрытия снарядов РСЗО и кислородных систем для самолетов МС-21 и SJ-100, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". В зоне СВО начали применять улучшенный "Краснополь"

"В номинации "За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения" победителем признан авторский коллектив Научно-производственного объединения "СПЛАВ" имени А. Н. Ганичева", представивший разработку 80 мм неуправляемой авиационной ракеты нового поколения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что авторы смогли решить ряд сложных научных, технических и практических задач и в итоге создали ракету, которая может поражать как открытые цели, так и находящиеся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах. Таким образом, разработчики впервые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов. Кроме того, разработанный в ходе опытно-конструкторской работы новый малогабаритный высокоэффективный ракетный двигатель позволяет на его основе проектировать перспективные неуправляемые, корректируемые и управляемые авиационные средства поражения.

"В номинации "За вклад в области разработки и производства продукции гражданского назначения" победа присуждена специалистам АО "Центр научно-технических услуг "Динамика". Экспертная комиссия высоко оценила проект по разработке тренажера экипажа вертолета Ми-171А2", — добавили в пресс-службе.

Победителем в номинации "За внедрение передовых технологий и инновационных решений" лучшим был признан проект по разработке и внедрению в производство гибридного теплозащитного покрытия выходного конуса соплового блока реактивного снаряда РСЗО калибра 122 миллиметра.

Найденные коллективом Научно-производственного объединения "СПЛАВ" имени А. Н. Ганичева" решения позволили обеспечить безотказное функционирование реактивного снаряда. В инновационной технологии нанесения гибридного теплозащитного покрытия использовались только отечественные материалы, подчеркнули в "Ростехе".

Проект специалиста компании "Технодинамика" по разработке агрегатов для кислородной системы экипажа и переносного кислородного оборудования на самолеты МС-21 и SJ100 стал победителем в номинации "За личный вклад в повышение конкурентоспособности продукции". "Рособоронэкспорт" назвал долю Африки и Ближнего Востока в портфеле заказов

Кислородная система экипажа предназначена для обеспечения кислородом пилотов как при нормальных условиях полета, так и в аварийных ситуациях. Переносное кислородное оборудование используется для пассажиров во время полета после аварийной разгерметизации. Предполагается, что разработанные системы заменят иностранные аналоги, ранее использовавшиеся на самолетах.

"Лучшей научной работой признано исследование специалистов ФКП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" о перспективных полиазотистых соединениях для создания высокоэнергетических конденсированных систем нового поколения", — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что экспериментальные образцы высокоэнергетических порохов с улучшенными свойствами и повышенными характеристиками горения были впервые изготовлены с использованием полиазотистых соединений на существующем технологическом оборудовании предприятия.

Кроме того, лауреатами в номинации "Заслуженный ветеран" стали работники, внесшие значительный вклад в развитие отрасли из АО "Научно-исследовательский институт полимерных материалов", АО "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" имени А. Н. Ганичева" и АО "Научно-исследовательский технологический институт имени П. И. Снегирева".

В 2023 году экспертный совет рассмотрел более 110 работ. Победители получают 800 тысяч рублей, за второе место дают 600 тысяч рублей, за третье — 400 тысяч рублей. В этом году лауреаты отдельной номинации "Заслуженный ветеран" получили по 500 тысяч рублей.

Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, слова которого приводит пресс-служба, лауреаты премии имени Макаровца внесли серьезный вклад в развитие промышленности РФ.

"С каждым годом растет уровень представленных работ, расширяется диапазон исследований. Безусловно, такие проекты помогают нашей стране противостоять внешнему давлению и поддерживать перспективные разработки в военной и гражданской сферах на высоком уровне", — сказал Оздоев.

Николай Александрович Макаровец (21.03.1939 — 31.03.2019) — выдающийся ученый в области ракетной техники. Он внес значительный личный вклад в развитие отечественной науки. В 1997 году был за выдающиеся заслуги в развитии реактивных систем залпового огня удостоен звания Героя России.