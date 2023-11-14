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2023
https://1prime.ru/vpk/20231114/842257214.html
Глава Рособоронэкспорта рассказал о продажах оружия за рубеж в условиях СВО
ВПК
Новости
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Россия на фоне спецоперации на Украине не стремится наращивать продажи оружия за рубеж, при этом ведется работа по загрузке отечественных предприятий экспортными контрактами в... ПРАЙМ, 14.11.2023
впк, бизнес, экономика, новости, россия, рособоронэкспорт, сво, экспорт оружия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ДУБАЙ, 14 ноя — ПРАЙМ. Россия на фоне спецоперации на Украине не стремится наращивать продажи оружия за рубеж, при этом ведется работа по загрузке отечественных предприятий экспортными контрактами в будущем, заявил РИА Новости в рамках Dubai Airshow 2023 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
"В условиях проведения специальной военной операции и исходя из первоочередной задачи российского оборонно-промышленного комплекса, состоящей в обеспечении потребностей Вооруженных сил России, не время говорить о соревнованиях за место на мировом рынке и стремлении увеличить объемы экспорта российской продукции", — сказал он.
Михеев также отметил, что в настоящее время Рособоронэкспорт обеспечивает загрузку предприятий отечественной оборонки в будущем, а также работает над формированием портфеля технологических контрактов, которые принесут свои дивиденды после начала работы совместных предприятий за рубежом".
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2023 проходит с 13 по 17 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.