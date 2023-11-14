МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты даже в 2025 году, вероятно, не смогут выпускать такое количество снарядов, какое Россия выпустит в 2024 году, передает британское издание The Economist. Евросоюз сообщил, что вряд ли предоставит Украине артиллерийские боеприпасы

По данным журнала, конфликт на Украине напомнил Западу, насколько бедны его запасы оружия. Издание отмечает, что Америка прикладывает усилия к увеличению производства снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

"Даже в этом случае их производительность в 2025 году, скорее всего, будет ниже, чем в России в 2024 году", — сказано в заметке Economist.

В США основной калибр ствольной артиллерии — 155 миллиметров, в России ему соответствует калибр 152 миллиметра.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России.