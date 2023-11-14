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В Британии раскрыли неспособность США догнать РФ в производстве снарядов
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даже в 2025 году, вероятно, не смогут выпускать такое количество снарядов, какое Россия выпустит в 2024 году, передает британское издание The Economist. По данным журнала,... ПРАЙМ, 14.11.2023
впк, экономика, новости, россия, сша, боеприпасы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты даже в 2025 году, вероятно, не смогут выпускать такое количество снарядов, какое Россия выпустит в 2024 году, передает британское издание The Economist.
По данным журнала, конфликт на Украине напомнил Западу, насколько бедны его запасы оружия. Издание отмечает, что Америка прикладывает усилия к увеличению производства снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
"Даже в этом случае их производительность в 2025 году, скорее всего, будет ниже, чем в России в 2024 году", — сказано в заметке Economist.
В США основной калибр ствольной артиллерии — 155 миллиметров, в России ему соответствует калибр 152 миллиметра.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России.