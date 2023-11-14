ДУБАИ, 14 ноя — ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" решил все вопросы с расчетами по контрактам с иностранными заказчиками и поставками им оружия в условиях отключения банков от SWIFT и отказа от доллара и евро, заявил журналистам на выставке Dubai Airshow гендиректор компании Александр Михеев. Глава Рособоронэкспорта рассказал о продажах оружия за рубеж в условиях СВО

"Несмотря на то, что мы уже давно работаем без "Свифта", без доллара и без евро, мы научились проводить совместные расчеты, разрешены все все логистические, финансовые проблемы и я считаю, что мы выбрали тот тренд, те решения, которые нам позволяют многие годы продолжать сотрудничество", — сказал он.

Михеев также рассказал, что спрос других стран на российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А оценивается в цифру до 50 машин.

"Интерес большой — страны, конечно, не хотелось бы называть. В том числе и из этого (ближневосточного) региона страны, которые хотят иметь такой парк военно-транспортных самолетов, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии. Пока переговорные позиции у нас от 40 до 50 самолетов Ил-76МД с новыми двигателями, новым крылом, оборудованием", — сказал Михеев.

Экспортная модификация тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э) выставлена на статической экспозиции выставки. Машину такого класса Россия не демонстрировала на зарубежных салонах почти 30 лет (с 1994 года).

Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией Ил-76МД. Самолет обновился более чем 70% в части систем и агрегатов: на нем установлены новые двигатели ПС-90А-76, модернизированное шасси, усиленное и облегченное крыло, "стеклянная кабина" с многофункциональными экранами, новейший комплекс обороны.