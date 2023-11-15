МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Общая стоимость проектов лицензионного производства вооружений и военной техники с африканскими странами превышает 50 миллиардов рублей, заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев агентству РИА Новости в рамках выставки Dubai Airshow 2023. "Рособоронэкспорт" назвал долю Африки и Ближнего Востока в портфеле заказов

По словам руководителя компании, в перечень проектов входят стрелковое вооружение, боеприпасы к нему, автомобильная бронетехника, а также боевые быстроходные суда.

"Сегодня развиваем ряд проектов в формате индустриального сотрудничества с африканскими странами в области лицензионного производства стрелкового вооружения и боеприпасов к нему, а также автомобильной бронетехники и боевых быстроходных судов. Общая стоимость таких проектов превышает 50 миллиардов рублей", — отметил Михеев.

Глава "Рособоронэкспорта" также сообщил, что в будущем с африканскими партнерами планируется развитие совместных предприятий по производству и обслуживанию бронетанковой, авиационной и автомобильной техники.

Страны Африки, стремясь развивать свой промышленный потенциал, заинтересованы в таких проектах промышленного партнерства, а "Рособоронэкспорт" готов предоставить им технологическую и организационную помощь, заключил Михеев.