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"Рособоронэкспорт" разъяснил причину отказа от экспорта дрона "Ланцет"
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Беспилотный летательный аппарат "Ланцет" вызывает интерес у иностранных заказчиков, однако его поставки за рубеж ограничены из-за высокого спроса со стороны российской армии,... ПРАЙМ, 15.11.2023
впк, экономика, новости, россия, рособоронэкспорт, бпла
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Беспилотный летательный аппарат "Ланцет" вызывает интерес у иностранных заказчиков, однако его поставки за рубеж ограничены из-за высокого спроса со стороны российской армии, сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
По словам Михеева, "Ланцет" известен как беспилотник-камикадзе и успешно используется в реальных боевых действиях. Однако, экспорт БПЛА невозможен не только из-за высокой потребности в нем армии России, но и из-за отсутствия у ВС России необходимой разрешительной документации.
Глава "Рособоронэкспорта" также подчеркнул, что российские конструкторы получили признание за способность "Ланцета" самостоятельно определять цель.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что украинская армия опасается "Ланцета" из-за его повышенных маневренных и ударных возможностей, признавая, что он может поражать наземную технику и другие цели в глубине тактической зоны.