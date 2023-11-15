МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Беспилотный летательный аппарат "Ланцет" вызывает интерес у иностранных заказчиков, однако его поставки за рубеж ограничены из-за высокого спроса со стороны российской армии, сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. ВС России показали, на что способен усовершенствованный "Ланцет"

По словам Михеева, "Ланцет" известен как беспилотник-камикадзе и успешно используется в реальных боевых действиях. Однако, экспорт БПЛА невозможен не только из-за высокой потребности в нем армии России, но и из-за отсутствия у ВС России необходимой разрешительной документации.

Глава "Рособоронэкспорта" также подчеркнул, что российские конструкторы получили признание за способность "Ланцета" самостоятельно определять цель.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что украинская армия опасается "Ланцета" из-за его повышенных маневренных и ударных возможностей, признавая, что он может поражать наземную технику и другие цели в глубине тактической зоны.