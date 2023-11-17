МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Запад не представляет собой конкурента для России в производстве вооружений, предоставленная Украине помощь не имеет значения, пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на западных чиновников. Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя

"Запад не может состязаться с РФ в производстве вооружений", — сообщило издание.

По данным газеты, официальные лица на Западе отметили отсутствие пользы от поставленного Украине оружия на поле боя.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус признал, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву одного миллиона снарядов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель со своей стороны отмечал, что более 300 тысяч боеприпасов поставлено Украине со складов, "добыть больше из имеющихся резервов сложно, надо наладить поставки с производства".

Ранее старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен писал в статье для Weapons and Strategy, что США не имеют представления, как сбивать российские и китайские крылатые ракеты.

Владимир Зеленский сообщал в соцсетях, что танки Abrams, которые США поставляют Киеву, не изменили ситуацию на поле боя.