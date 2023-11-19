МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Американская оперативно-тактическая ракета PrSM успешно прошла испытания, следует из сообщения компании Lockheed Martin.

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"Компания Lockheed Martin успешно завершила производственные квалификационные летные испытания, проведенные совместно с армией США… Из пусковой установки HIMARS была выпущена одна PrSM, которая поразила заданную цель", — сказано в релизе.

Согласно заявлению компании, PrSM — оперативно-тактическая ракета, которая может нейтрализовывать цели на расстоянии свыше 400 километров.

Помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш заявлял, что поступление на вооружение PrSM снизит риски боеготовности американской армии, которые связаны с поставками Киеву ATACMS.

ATACMS — оперативно-тактические ракеты, производимые американской компанией Lockheed Martin. Впервые использовалась в 1991 году в операции "Буря в пустыне".