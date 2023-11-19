МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Американская оперативно-тактическая ракета PrSM успешно прошла испытания, следует из сообщения компании Lockheed Martin. "Рособоронэкспорт" разъяснил причину отказа от экспорта дрона "Ланцет"

"Компания Lockheed Martin успешно завершила производственные квалификационные летные испытания, проведенные совместно с армией США… Из пусковой установки HIMARS была выпущена одна PrSM, которая поразила заданную цель", — сказано в релизе.

Согласно заявлению компании, PrSM — оперативно-тактическая ракета, которая может нейтрализовывать цели на расстоянии свыше 400 километров.

Помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш заявлял, что поступление на вооружение PrSM снизит риски боеготовности американской армии, которые связаны с поставками Киеву ATACMS.

ATACMS — оперативно-тактические ракеты, производимые американской компанией Lockheed Martin. Впервые использовалась в 1991 году в операции "Буря в пустыне".