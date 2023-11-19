МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Российские беспилотники "Ланцет" становятся все большей угрозой для Вооруженных сил Украины, сообщает издание Business Insider. Запад не способен конкурировать с Россией в производстве оружия, пишут СМИ

"Российские беспилотники "Ланцет" превратились в серьезную угрозу на поле боя на Украине, их дальность и мощность постоянно совершенствуют", — сказано в материале.

Отмечается, что боеголовки БПЛА детонируют в воздухе, выпускают ядро, что позволяет поражать вражескую технику, не совершая прямого столкновения.

Боеприпасы "Ланцет", разработанные компанией Zala Aero, способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров.

Ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал, что беспилотник также может самостоятельно определять цель, успешно используется в реальных боевых действиях, поэтому вызывает повышенный интерес у зарубежных заказчиков.