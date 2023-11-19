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Российские беспилотники "Ланцет" становятся все большей угрозой для Вооруженных сил Украины, сообщает издание Business Insider. "Российские беспилотники "Ланцет" превратились в... ПРАЙМ, 19.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Российские беспилотники "Ланцет" становятся все большей угрозой для Вооруженных сил Украины, сообщает издание Business Insider.
"Российские беспилотники "Ланцет" превратились в серьезную угрозу на поле боя на Украине, их дальность и мощность постоянно совершенствуют", — сказано в материале.
Отмечается, что боеголовки БПЛА детонируют в воздухе, выпускают ядро, что позволяет поражать вражескую технику, не совершая прямого столкновения.
Боеприпасы "Ланцет", разработанные компанией Zala Aero, способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров.
Ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал, что беспилотник также может самостоятельно определять цель, успешно используется в реальных боевых действиях, поэтому вызывает повышенный интерес у зарубежных заказчиков.