МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Из-за серьезной неисправности на британской атомной подводной лодке едва не погибли 140 членов экипажа, пишет The Sun. В Британии оценили новое российское оружие

Как отмечается, "худшую катастрофу Королевского флота со времен Второй мировой войны" удалось предотвратить в последнюю минуту.

Инцидент произошел в Атлантике. На оснащенной ракетами Trident-2 подлодке класса Vanguard, построенной несколько десятилетий назад, вышел из строя глубиномер.

Подводная лодка готовилась к патрулированию, когда приборы перестали корректно отображать глубину, и командиры думали, что она находится в горизонтальном положении, тогда как она продолжала погружаться.

Подлодка уже начала входить в "опасную зону", когда инженеры заметили показания второго датчика на корме и подняли тревогу. Как пояснил источник, контролировать глубину подводной лодки не входит в обязанности инженеров, но они увидели, насколько глубоко она находится, и поняли, что что-то не так.

"Такая катастрофа также спровоцировала бы кошмарную спасательную операцию по подъему сверхсекретного корабля и его ядерного реактора до того, как русские доберутся до места происшествия", — отмечается в материале.

Британия имеет четыре подводные лодки класса Vanguard, но в настоящее время в рабочем состоянии находятся только две.