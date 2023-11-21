МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Бывший советский летчик Виктор Беленко, в 1976 году перебежавший на Запад на новейшем на тот момент реактивном военном самолете, умер в США в возрасте 76 лет, пишет The New York Times. Оливер Стоун раскрыл, что США хотят от России

Беленко угнал сверхзвуковой истребитель-перехватчик во время службы на Дальнем Востоке, совершив посадку на японском острове Хоккайдо.

Впоследствии Беленко обосновался в Соединенных Штатах. В 1980 году конгресс принял закон о предоставлении ему гражданства. Он взял фамилию Шмидт и часто переезжал, живя, как правило, в небольших городках на Среднем Западе. Летчик работал консультантом в аэрокосмических компаниях и государственных учреждениях.

Брак Беленко с Корал Гараас закончился разводом. Помимо сына Пола, у него остался еще один сын Том и четверо внуков. После окончания холодной войны он начал время от времени появляться на авиашоу и снова стал называть себя Виктором Беленко.

Он умер 24 сентября 2023 года в доме престарелых недалеко от Роузбада, небольшого городка в южном Иллинойсе. Сын Пол сообщил, что смерть, о которой в то время широко не сообщалось, наступила после непродолжительной болезни.