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Умер Виктор Беленко, угнавший МиГ-25 в Японию
ВПК
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Бывший советский летчик Виктор Беленко, в 1976 году перебежавший на Запад на новейшем на тот момент реактивном военном самолете, умер в США в возрасте 76 лет, пишет The New York... ПРАЙМ, 21.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Бывший советский летчик Виктор Беленко, в 1976 году перебежавший на Запад на новейшем на тот момент реактивном военном самолете, умер в США в возрасте 76 лет, пишет The New York Times.
Беленко угнал сверхзвуковой истребитель-перехватчик во время службы на Дальнем Востоке, совершив посадку на японском острове Хоккайдо.
Впоследствии Беленко обосновался в Соединенных Штатах. В 1980 году конгресс принял закон о предоставлении ему гражданства. Он взял фамилию Шмидт и часто переезжал, живя, как правило, в небольших городках на Среднем Западе. Летчик работал консультантом в аэрокосмических компаниях и государственных учреждениях.
Брак Беленко с Корал Гараас закончился разводом. Помимо сына Пола, у него остался еще один сын Том и четверо внуков. После окончания холодной войны он начал время от времени появляться на авиашоу и снова стал называть себя Виктором Беленко.
Он умер 24 сентября 2023 года в доме престарелых недалеко от Роузбада, небольшого городка в южном Иллинойсе. Сын Пол сообщил, что смерть, о которой в то время широко не сообщалось, наступила после непродолжительной болезни.