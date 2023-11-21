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Шойгу назвал все корабли в российской ядерной триаде современными
ВПК
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Доля современных кораблей в российской ядерной триаде достигла 100 процентов, трип новейших подводных крейсера "Борей-А" вошли в состав ВМФ, заявил министр обороны страны Сергей... ПРАЙМ, 21.11.2023
впк, экономика, новости, россия, сергей шойгу, корабли
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Доля современных кораблей в российской ядерной триаде достигла 100 процентов, трип новейших подводных крейсера "Борей-А" вошли в состав ВМФ, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.
Министр выступил на заседании коллегии Минобороны, где особое внимание уделил стратегическим ядерным силам России.
"В боевой состав Военно-морского флота уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А". Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения "Император Александр III", предназначенной для Тихоокеанского флота. Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%", — подчеркнул он.
По словам Шойгу, с 2018 года Военно-морской флот России принял свыше 130 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения.
Министр добавил, что доля современной техники в ВМФ достигла 74 процентов.