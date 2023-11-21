МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Доля современных кораблей в российской ядерной триаде достигла 100 процентов, трип новейших подводных крейсера "Борей-А" вошли в состав ВМФ, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу. США успешно испытали новую оперативно-тактическую ракету

Министр выступил на заседании коллегии Минобороны, где особое внимание уделил стратегическим ядерным силам России.

"В боевой состав Военно-морского флота уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А". Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения "Император Александр III", предназначенной для Тихоокеанского флота. Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%", — подчеркнул он.

По словам Шойгу, с 2018 года Военно-морской флот России принял свыше 130 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения.

Министр добавил, что доля современной техники в ВМФ достигла 74 процентов.