2023-11-21T14:21:00+03:00
2023-11-21T14:58:06+03:00
2023-11-21T14:21:00+03:00
2023
https://1prime.ru/vpk/20231121/842325675.html
Шойгу рассказал о росте поставок вооружений в войска в 2023 году
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объемы поставок основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения и высокоточного вооружения, а также поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) кратно увеличились с... ПРАЙМ, 21.11.2023
впк, экономика, промышленность, новости, россия, поставки, вооружение, сво
https://cdnn.1prime.ru/images/83819/63/838196363.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83819/63/838196363.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83819/63/838196362.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83819/63/838196362.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83819/63/838196345.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83819/63/838196345.jpg
https://1prime.ru/vpk/20231115/842271851.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Объемы поставок основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения и высокоточного вооружения, а также поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) кратно увеличились с начала специальной военной операции, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства.
"Объемы поставок ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, если говорить точно — в 4,9 раза, бронетанкового более чем в три раза, БПЛА — в 16 раз. Поставка высокоточных ракет большой дальности увеличена в пять раз, средств поражения — в 12 раз", — сообщил министр.
По словам Шойгу, ракетное вооружение показало свою эффективность в СВО, его поставки в зоне спецоперации выросли более чем в три раза.