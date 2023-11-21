МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Объемы поставок основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения и высокоточного вооружения, а также поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) кратно увеличились с начала специальной военной операции, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства. "Рособоронэкспорт" разъяснил причину отказа от экспорта дрона "Ланцет"

"Объемы поставок ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, если говорить точно — в 4,9 раза, бронетанкового более чем в три раза, БПЛА — в 16 раз. Поставка высокоточных ракет большой дальности увеличена в пять раз, средств поражения — в 12 раз", — сообщил министр.

По словам Шойгу, ракетное вооружение показало свою эффективность в СВО, его поставки в зоне спецоперации выросли более чем в три раза.