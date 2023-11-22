МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Киев хочет получить от Соединенных Штатов радары ближнего действия Sentinel к новогодним праздникам, пишет Politico. "Все выложил". Зеленский пожаловался на недостаточную помощь США

Устройства предназначены для отслеживания баллистических ракет, медленно движущихся дронов, самолетов и вертолетов и других воздушных целей, сообщил источник, знакомый с американо-украинскими переговорами.

По утверждению Киева, радары нужны, чтобы подготовиться к российским ударам по инфраструктуре. Украина заявляет, что этот запрос имеет решающее значение для того, чтобы "пережить зиму".

Как рассчитывают украинские власти, новые радары обеспечат больший охват территории и могут быть использованы для прикрытия заводов, где предполагается производить собственное вооружение.