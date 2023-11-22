2023-11-22T07:24:42+03:00
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2023
https://1prime.ru/vpk/20231122/842331958.html
Украина выпрашивает у США радары Sentinel, пишет СМИ
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Киев хочет получить от Соединенных Штатов радары ближнего действия Sentinel к новогодним праздникам, пишет Politico. Устройства предназначены для отслеживания баллистических... ПРАЙМ, 22.11.2023
впк, экономика, новости, украина, сша, оружие
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Киев хочет получить от Соединенных Штатов радары ближнего действия Sentinel к новогодним праздникам, пишет Politico.
Устройства предназначены для отслеживания баллистических ракет, медленно движущихся дронов, самолетов и вертолетов и других воздушных целей, сообщил источник, знакомый с американо-украинскими переговорами.
По утверждению Киева, радары нужны, чтобы подготовиться к российским ударам по инфраструктуре. Украина заявляет, что этот запрос имеет решающее значение для того, чтобы "пережить зиму".
Как рассчитывают украинские власти, новые радары обеспечат больший охват территории и могут быть использованы для прикрытия заводов, где предполагается производить собственное вооружение.