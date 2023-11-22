МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Украине из-за проблем на фронте может потребоваться вмешательство НАТО на совершенно ином уровне, пишет старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн в статье для National Interest. Украина выпрашивает у США радары Sentinel, пишет СМИ

По его словам, нельзя сказать, что ситуация для Киева складывается успешно, вопреки изначальным расчетам. Соотношение контролируемой противоборствующими сторонами территории — далеко не главный показатель: военные достижения также можно измерить количеством уничтоженных людей и материальных ресурсов, отмечает эксперт.

"Украина только что остановила неудачное наступление, в ходе которого было потеряно много людей и техники. Украинский личный состав на исходе, и Зеленский рассматривает возможность новой мобилизации, которая наверняка подорвет экономический потенциал и моральный дух страны", — говорится в статье.

При этом западные покровители Киева с трудом справляются с регулярными поставками боеприпасов, дронов и бронетехники. "Поддержка США, вероятно, будет прервана из-за краха двухпартийной поддержки финансирования и новых вызовов на Ближнем Востоке", — пишет автор.

В то же время у России подобных проблем нет — российская армия увеличилась благодаря кампании набору добровольцев в этом году, национальная экономика растет, нет никаких признаков недовольства в руководстве и массах. Ныне продолжающаяся операция российских вооруженных сил в Авдеевке напоминает сражение за Бахмут, окончившееся победой русских, напоминает Блэкберн.

"Представленная выше картина далека от тупиковой ситуации. Фактически, вскоре может потребоваться новый уровень вмешательства НАТО, чтобы предотвратить поражение Украины. Теперь остается только гадать, как долго Украина сможет продержаться и какие действия НАТО может предпринять, чтобы помочь", — говорится в статье.

Учитывая такую динамику, у России нет абсолютно никаких стимулов соглашаться на прекращение огня, что только подорвет всю ее военную стратегию и даст Украине время восстановиться и подготовиться к боевым действиям в будущем, уверен автор.

По его мнению, Запад вполне может оказать давление на Украину, чтобы она начала переговоры, но Киев, скорее всего, будет сопротивляться.

Еще одним камнем преткновения является то, сможет ли Запад предложить Украине гарантию безопасности, приемлемую для России, добавил Блэкберн.