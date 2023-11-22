МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Новая модель российского истребителя шестого поколения будет отличаться высокой маневренностью, малозаметностью и высоким уровнем интеграции с другими системами поражения, сообщил генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков. ОАК поставит российским авиакомпаниям самолеты SJ-100

"Дальнейшее направление долгосрочного развития авиационной техники — это, безусловно, повышение летно-технических характеристик, возможность адаптации с другими системами боевого управления и поражения, высокая маневренность, оптимальность пилотирования, многорежимность использования силовой установки", — отметил он в рамках Aerospace Science Week в МАИ.

По словам генконструктора, что одной из задач при разработке новой модели стал поиск баланса между оперативно-техническими возможностями и стоимостью жизненного цикла. Разработчикам необходимо продумать вопрос "финансовой доступности" истребителя.

Кроме того, для создания новой модели ОАК применяет технологии суперкомпьютера Московского авиационного института. "Мы знаем, что сегодня открыта вторая очередь в Московском авиационном институте по суперкомпьютерным вычислениям, и мы… пользуемся этими вычислительными мощностями, решаем те задачи, которые требуется для реализации задач (по созданию истребителей — ред.) шестого поколения" — добавил генконструктор.

Коротков отметил, что ведущие мировые державы работают над созданием авиационных систем нового поколения согласно тем же требованиям, которые ставит российская авиационная промышленность.

Создание отечественной авиационной системы нового поколения является важнейшей задачей и требует объединения технологий в единую систему. Это потребует дополнительных усилий и финансовых вложений, заключил инженер.