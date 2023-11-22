ОАК: новейшие российские истребители МиГ-35 уже используются в рамках СВО
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Новейший российский истребитель МиГ-35 уже используется в ходе специальной военной операции, сообщил генеральный конструктор ОАК Сергей Коротков.
По словам инженера, свой первый полет истребитель совершил в 2016 году, а в 2017 году состоялась его презентация.
На данный момент Вооруженные силы России располагают шестью предсерийными образцами МиГ-35, следует из данных открытых источников.
"Сегодня в связи с теми событиями, которые происходят, машина участвует уже во всех операциях, которые проводятся. Ещё предстоят дальнейшие испытательные полеты завершить, и тогда министерство обороны примет окончательное решение", — отметил Коротков.
МиГ-35 является самолетом поколения "4++" и предназначен для действий в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности. Он способен уничтожать воздушные, наземные и надводные цели в любое время суток и при любых метеоусловиях. Среди преимуществ МиГ-35 отмечают сниженную радиолокационную заметность, наличие радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой, нашлемной системы целеуказания, новых двигателей и способности выполнять роль танкера.
Также, данная модель самолета способна применять различные типы управляемых и неуправляемых ракет, а также новейшие управляемые бомбы.
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