МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Россия провела огромную работу со странами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросу создания единой системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Путин рассказал об обеспечении Таджикистана российскими нефтепродуктами

Ранее во вторник президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву, где в Кремле состоялись двусторонние переговоры глав государств, по итогам которых был подписан пакет документов, а Путин и Рахмон выступили с заявлениями для СМИ.

Он подчеркнул, что один из вопросов обеспечения общей безопасности, обсуждаемых на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, стала единая система ПВО для стран ОДКБ.

Как отметил Путин, Россия уже поставила в Таджикистан два дивизиона систем ПВО С-300, а именно восемь пусковых установок.