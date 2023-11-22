2023-11-22T14:36:51+03:00
2023-11-22T14:36:51+03:00
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2023
https://1prime.ru/vpk/20231122/842337490.html
Путин оценил работу со странами ОДКБ по единой системе ПВО
ВПК
Новости
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Россия провела огромную работу со странами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросу создания единой системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил... ПРАЙМ, 22.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Россия провела огромную работу со странами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросу создания единой системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Ранее во вторник президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву, где в Кремле состоялись двусторонние переговоры глав государств, по итогам которых был подписан пакет документов, а Путин и Рахмон выступили с заявлениями для СМИ.
Он подчеркнул, что один из вопросов обеспечения общей безопасности, обсуждаемых на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, стала единая система ПВО для стран ОДКБ.
Как отметил Путин, Россия уже поставила в Таджикистан два дивизиона систем ПВО С-300, а именно восемь пусковых установок.