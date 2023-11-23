2023-11-23T18:43:22+03:00
2023-11-23T18:43:22+03:00
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2023
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Медведев оценил производство дронов в "Руднево"
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Необходимо как можно скорее нарастить производство дронов в России, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время посещения Федерального центра беспилотных... ПРАЙМ, 23.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Необходимо как можно скорее нарастить производство дронов в России, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время посещения Федерального центра беспилотных авиасистем в московском индустриальном парке "Руднево".
"Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большей степени действительно используются недорогие дроны, причем в больших количествах", — сказал Медведев.
Медведев отметил высокую востребованность беспилотных система на линии фронта с начала СВО, в связи с чем необходимо максимально нарастить их производство в России.
Он отметил, что перед началом совещания участники ознакомились с работой Федерального центра беспилотных авиационных систем, созданного на базе парка "Руднево". По словам зампредседателя, государство уделяет особое внимание производству БПЛА для вооруженных сил.
Медведев подчеркнул, что площадки центра позволяют отечественным компаниям разрабатывать и производить высокотехнологические БПЛА, отметив, что на базе центра созданы все условия для испытания новых систем и обучения операторов.