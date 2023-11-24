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Во Франции назвали условие поставок снарядов Киеву из третьих стран
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Франция готова закупать снаряды для Украины в третьих странах, если получит доказательство от ЕС провала в поставках, пишет Politico. В ЕС обеспокоены возможным провалом плана... ПРАЙМ, 24.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Франция готова закупать снаряды для Украины в третьих странах, если получит доказательство от ЕС провала в поставках, пишет Politico.
В ЕС обеспокоены возможным провалом плана поставок одного миллиона снарядов для Киева к марту следующего года, что вынудило Францию отказаться от заявлений, что все снаряды должны быть и будут только европейского производства.
На данный момент Евросоюз отправил на Украину только треть от условленного количества боеприпасов. Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что данная цель была слишком амбициозной и далекой от реальности.
По словам европейского чиновника, Украина все равно получит необходимы объем снарядов, вопрос лишь в том случится это в марте или "немного позднее в 2024 году".
"Мы давно говорим, если боеприпасов недостаточно, и в ЕС не хватает боевой техники, то необходимо закупать ее где-то еще и передавать Украине", заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
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