МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Территориальная оборона и добровольцы в Белгородской области получили партию новейших бронежилетов "Оберег", модифицированных до класса защиты Бр5, сообщили в пятницу в пресс-службе "Ростеха". В США рассказали о "головной боли" ВСУ

"Запрос на этот продукт растет, поэтому объем его выпуска в следующем году вырастет кратно. Интерес к "Оберегу" проявили Министерство обороны РФ и другие силовые ведомства, а также отдельные регионы, благотворительные организации, помогающие участникам СВО, и частные лица. Производственные возможности тульского завода "Октава" позволяют изготавливать бронежилеты и поставлять их заказчикам на системной основе", — приводят в корпорации слова гендиректора "Октавы" Павла Павленко.

Бронежилеты получили сертификат в различных модификациях на классы защиты от Бр1 до Бр5 включительно. На вооружение белгородской теробороны поступили модифицированные "Обереги" с противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5. Такая пластина выдерживает попадание винтовочных и пулеметных патронов 7,62*54, в том числе бронебойных 7Н14 и Б32.

В максимальной комплектации модифицированный "Оберег" весит 9,4 кг, а площадь противоосколочной защиты превышает 76 квадратных дециметров. Как заверяют разработчики, экипировка не сковывает движений, обладает высокими защитными свойствами, выполнена из влагозащищенной ткани. Качество защиты остается неизменным в воде и в температурном диапазоне от —40 °C до + 40 °C.

В корпорации напомнили, что ранее "Оберег" в ходе сравнительных испытаний с аналогами американского и китайского производства стал единственным из бронежилетов, который полностью выдержал обстрел всеми боеприпасами, включая 7,62х39 мм, 7,62х54 мм и 8,6х70 мм (Lapua Magnum).