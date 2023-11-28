МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. ВСУ в ходе боев против российских сил неоднократно применяли пулеметы "Максим", история которых восходит к периоду незадолго до Первой мировой войны, пишет Business Insider. В США предрекли скорый крах Украины

На фотографиях, которые опубликовало одно из подразделений, запечатлена пара пулеметов, установленных на пикапе, а на видео показано, как украинцы стреляют из них по, как они считают, российским беспилотникам.

Как отмечает издание, это последний пример того, как Украина применяет необычное оружие, беря на вооружение старые системы.

PM1910 был впервые представлен за несколько лет до начала Первой мировой войны и использовался армией Российской империи. Он нашел дальнейшее применение в более поздних войнах.

Это далеко не первый случай, когда Украина применяет пулемет "Максим" 1910 года — ВСУ используют их еще с 2016-го.

Данное оружие, как указывается в статье, остается востребованным из-за его простоты в использовании, возможности удобных модификаций и способности вести огонь практически непрерывно, пока есть постоянный поток боеприпасов и водяное охлаждение.