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2023
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Россия прекратит действие договора с Японией по сокращению ядерного оружия
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Россия уведомила Японию о прекращении действия договора о сокращении ядерного вооружения, заявили в МИД. "В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 7... ПРАЙМ, 28.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россия уведомила Японию о прекращении действия договора о сокращении ядерного вооружения, заявили в МИД.
"В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 7 ноября №3114-р МИД России 21 ноября уведомил японскую сторону о намерении прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству в этих целях от 13 октября 1993 г", — говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился прекратить действие соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации ядерного оружия.