МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россия уведомила Японию о прекращении действия договора о сокращении ядерного вооружения, заявили в МИД. В Японии выразили беспокойство из-за действий России и Китая

"В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 7 ноября №3114-р МИД России 21 ноября уведомил японскую сторону о намерении прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству в этих целях от 13 октября 1993 г", — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился прекратить действие соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации ядерного оружия.