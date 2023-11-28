ВАШИНГТОН, 28 ноя — ПРАЙМ. Министерство обороны США не обладает достаточными средствами для наращивания военного присутствия на Ближнем Востоке, пишет газета Politico, не раскрывая источник этой информации. В ФРС предупредили об усилении инфляции в США из-за роста цен на топливо

Пентагон на фоне эскалации палестино-израильского конфликта распорядился об отправке в регион дополнительной авианосной ударной группы, средств ПВО, истребителей и сотен американских военнослужащих. Однако отсутствие консенсуса в Конгрессе по вопросу финансирования на текущий год повлекло за собой то, что у минобороны США "нет денег, чтобы оплатить наращивание присутствия своих сил" на Ближнем Востоке.

В распоряжении Пентагона на сегодняшний день есть лишь ограниченные средства, выделенные в рамках бюджета за предыдущий финансовый год.

Согласно заявлению представителя американского военного ведомства Криса Шервуда, слова которого приводит издание, ситуация на Ближнем Востоке потребовала "мер экстраординарного характера". Из-за этого, добавляет он, Пентагону пришлось перераспределить средства из других статей расходов, сократив ассигнования на подготовку, развертывание и обучение сил. По этой причине ряд программ минобороны США может ждать "сокращение или отмена", утверждает Шервуд.