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https://1prime.ru/vpk/20231128/842400052.html
Пентагону нечем оплачивать наращивание войск на Ближнем Востоке, пишет СМИ
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Министерство обороны США не обладает достаточными средствами для наращивания военного присутствия на Ближнем Востоке, пишет газета Politico, не раскрывая источник этой информации... ПРАЙМ, 28.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 28 ноя — ПРАЙМ. Министерство обороны США не обладает достаточными средствами для наращивания военного присутствия на Ближнем Востоке, пишет газета Politico, не раскрывая источник этой информации.
Пентагон на фоне эскалации палестино-израильского конфликта распорядился об отправке в регион дополнительной авианосной ударной группы, средств ПВО, истребителей и сотен американских военнослужащих. Однако отсутствие консенсуса в Конгрессе по вопросу финансирования на текущий год повлекло за собой то, что у минобороны США "нет денег, чтобы оплатить наращивание присутствия своих сил" на Ближнем Востоке.
В распоряжении Пентагона на сегодняшний день есть лишь ограниченные средства, выделенные в рамках бюджета за предыдущий финансовый год.
Согласно заявлению представителя американского военного ведомства Криса Шервуда, слова которого приводит издание, ситуация на Ближнем Востоке потребовала "мер экстраординарного характера". Из-за этого, добавляет он, Пентагону пришлось перераспределить средства из других статей расходов, сократив ассигнования на подготовку, развертывание и обучение сил. По этой причине ряд программ минобороны США может ждать "сокращение или отмена", утверждает Шервуд.