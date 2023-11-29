МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. США наращивают военные расходы, сдвигая приоритеты в сторону военно-морской, авиационной и космической техники, и главными бенефициарами такой политики станут крупнейшие американские производители вооружений, говорится в исследовании "Росконгресса" "Война на продажу: приоритеты военной промышленности США". Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Бюджетный кризис в США: можно ли предотвратить шатдаун ценой двух новых?

"От изменившейся структуры закупок больше всего выиграют такие компании, как Huntington Ingalls Industries, которая занимается кораблестроением, Lockheed Martin, RTX и Boeing, которые имеют компетенции во всех видах ракетного вооружения, и Booz Allen Hamilton, которая занимается проблемами защищенной связи и кибербезопасности", – полагают авторы доклада.

В 2024 финансовом году, по данным экспертов, Минобороны США потратит на системы вооружений 315 миллиардов долларов. Эти расходы станут выручкой оборонных компаний, и их капитализация будет зависеть от того, насколько портфель их продукции совпадает с долгосрочными приоритетами Минобороны США.

"Судя по объемам заказов основным оборонным компаниям США, Минобороны в ближайший год будет щедро финансировать проекты, связанные с модернизацией ВВС и ВМС, а также восполнять количество различных видов боеприпасов на складах. На наземные системы вооружений будет выделено относительно ограниченный объем финансирования", — говорится в докладе.

ПОРТФЕЛИ И ДЕНЬГИ

Авторы проанализировали портфели изделий американских оборонных компаний. Так, по их данным, крупнейший подрядчик ВМС США – компания Huntington Ingalls Industries в 2024 фингоду получит 2,7 миллиарда долларов на продолжение строительства трех авианосцев, еще 10,8 миллиарда – в рамках контракта по строительству двух атомных подводных лодок, 4,8 миллиарда – за поставку двух ракетных фрегатов, и еще 1,2 миллиарда долларов – за плановый ремонт и переоснащение авианосцев.

Lockheed Martin будет являться бенефициаром увеличения закупок ракет и боеприпасов: в рамках этой программы с компанией уже подписаны контракты на сумму более 8 миллиардов долларов. А программа модернизации систем коммуникации и навигации на истребителях F-22 увеличит выручку компании еще на 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, Lockheed получит около половины от 4,9 миллиарда долларов, выделенных на расширение орбитальной группировки спутников.

Компания RTX получит в 2024 году около 2,5 миллиарда долларов за поставку ракет разных видов. Она является одним из основных подрядчиков производства патронов, минометных боеприпасов, артиллерийских снарядов, гранат, легкого противотанкового оружия, а также противопехотных и противотанковых мин: в 2024 году заказ Минобороны на эти виды боеприпасов составит около 5 миллиардов долларов. Компания получит выгоду от участия в программе разработки новой крылатой ракеты с ядерной боевой частью на 1 миллиард долларов, и в программе стратегической спутниковой связи, которая составит в 2024 году 4,7 миллиарда долларов.

Компания Boeing, по данным экспертов, в следующем году получит 6,4 миллиарда долларов за поставку истребителей 4-го поколения F-15EX и самолетов-заправщиков KC 46A Tanker. Еще почти 3 миллиарда — на поддержку парка самолетов F/A-18 Super Hornet, V-22 Osprey, поставку грузовых вертолетов "Чинук" CH-47 и замену парка устаревших вертолетов UH-1N. Минобороны заплатит еще 490 миллионов долларов на создание новой версии президентского "Борта №1". Boeing также является крупным производителем боеприпасов: в 2024 году он поставит боеприпасов и бомб на сумму более 250 миллионов долларов.

Booz Allen Hamilton разрабатывает ПО для защиты сетей и компьютеров и получает основную выручку от работы с Минобороны США и федеральной полицией. Компания уже получила контракт на 690 миллионов долларов из программы с общим финансированием в 14 миллиардов долларов на создание группировки разведывательных спутников, которые будут работать в инфракрасной части спектра.

В числе бенефициаров оборонного бюджета США на следующий год эксперты перечислили также компанию Northrop Grumman, которая заработает на поставках БПЛА, разработке стратегического бомбардировщика B-21 Raider и создании нового поколения ракет – перехватчиков наземного базирования. В числе лидеров сектора — компания General Dynamics, которая продолжит производство танков M1A2 Abrams и боевых машин пехоты Stryker, и L3 Harris, которая будет участвовать в проекте развертывания тактической коммуникационной сети вместе с RTX и Lockheed Martin.