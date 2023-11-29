МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российские истребители Су-57 были усовершенствованы и получат дроны на управлении, пишет американское издание Military Watch Magazine. В США рассказали о "головной боли" ВСУ

Су-57 смогут сбрасывать сразу несколько дронов и управлять ими. БПЛА будут использоваться для нанесения авиаударов, радиоэлектронной борьбы и разведки, помощи в подавлении ПВО противника.

Это, как отмечается, позволит использовать преимущества высокого ресурса и малозаметности Су-57.

ВВС России планируют сформировать первую эскадрилью Су-57 в 2024 году.

"Пока неясно, будут ли перевозимые Су-57 беспилотники одноразовыми "камикадзе" или смогут возвращаться на базу для дальнейших операций. Использование в качестве носителя для дронов придаст этим истребителям уникальности среди остальных передовых боевых самолетов мира", — пишет автор.

Низкий уровень демаскирующих признаков Су-57 вынуждает производителя использовать мощные классы вооружения за пределами прямой видимости во избежание чрезмерного удаления самолетов от области действия российских систем ПВО, указывается в материале.

Интеграция ракет Р-37М позволяет вести огонь по вражеской авиации на большем расстоянии на почти вдвое большем расстоянии, чем западные аналоги.

Су-57 задействуются на поле боя с марта 2022 года для выполнения различных задач, включая нанесение ударов, подавление ПВО, поддержку усилий РЭБ и даже воздушные бои вне визуальной связи с противником.

Благодаря спецоперации на Украине российские ВВС единственные в мире получили опыт эксплуатации истребителей пятого поколения в условиях интенсивных боевых действий. Способность выполнять функции носителя беспилотников стала последней из длинного списка анонсированных для Су-57 функций, говорится в статье.