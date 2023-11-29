МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Украинская армия впервые потеряла на поле боя танк Leopard 1A5, пишет Forbes. "В начале декабря": польский генерал посоветовал ВСУ готовиться

На видео, которое распространилось в сети во вторник, запечатлен один из танков немецкого производства, вероятно, стоящий на вооружении 44-й механизированной бригады ВСУ.

Танк был подбит серией артиллерийских снарядов, возможно, первое поражение произошло от закопанной мины. Сначала была повреждена левая гусеница, потом посыпались снаряды.

Два люка башни широко раскрыты — это означает, что экипаж сбежал. Возможно, что танк можно восстановить и починить, если украинские военные смогут добраться до него раньше, чем это сделают российские артиллеристы или дроны.

На данный момент 44-я бригада получила около дивизиона Leopard 1A5 — два или три десятка танков выпуска 1980-х годов из примерно 200, которые немецко-голландско-датский консорциум на данный момент предоставил Украине для участия в военных действиях.

"Было неизбежно, что бригада в конечном итоге потеряет танки. Но первая потеря Leopard 1A5 произошла быстро — возможно, всего через несколько недель после того, как танки впервые вступили в бой", — пишет издание.

Как отмечается, Leopard 1A5, возможно, является наименее защищенным танком на нынешнем украинском театре боевых действий.