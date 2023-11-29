МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ФТС задержала фуру с 15 двигателями для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2 без документов, которая направлялась из России в Казахстан, рассказали в пресс-службе ведомства. ФТС подтвердила, что на финской границе работает один пункт пропуска

"Мобильная группа Саратовской таможни задержала в пункте пропуска Озинки фуру, перевозившую 15 дизельных двигателей для боевых машин (БМП-1, БМП-2) без разрешительных документов. Большегруз следовал в Казахстан… Экспертиза установила, что задержанные моторы предназначены исключительно для военной техники. Их вывоз ограничен и требует специальных разрешений Минобороны России", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, стоимость одной партии двигателей составляет порядка 25,5 миллиона рублей. Возбуждено дело по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение установленных запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации).

В соответствии со статьей, товар впоследствии может быть конфискован.