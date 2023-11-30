МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект об увеличении суммы расходов исполнителя государственного оборонного заказа, оплата которых может производиться не на отдельный банковский счет в уполномоченном банке для целей заказа, а на иные банковские счета, до пяти миллионов рублей в месяц, а также ежегодную индексацию этой суммы. В "Рособоронэкспорте" рассказали о решении проблем в расчетах с заказчиками

Ранее эта сумма составляла три миллиона рублей.

Проект федерального закона предусматривает увеличение суммы расходов исполнителя, оплата которых может производиться на иные банковские счета, до пяти миллионов рублей в месяц, а также ежегодную индексацию суммы лимита для головного исполнителя, исполнителя, отмечается в тексте пояснительной записки.

В ней также говорится, что индексацию лимита расходов на иные банковские счета целесообразно осуществлять на основе индекса потребительских цен с учетом заявляемого организациями оборонно-промышленного комплекса роста материальных затрат по госконтрактам.