2023-11-30T12:59:39+03:00
2023-11-30T12:59:39+03:00
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2023
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ГД приняла закон об увеличении суммы расходов исполнителя гособоронзаказа
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Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект об увеличении суммы расходов исполнителя государственного оборонного заказа, оплата которых может производиться не... ПРАЙМ, 30.11.2023
впк, экономика, промышленность, новости, россия, госдума, гособоронзаказ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект об увеличении суммы расходов исполнителя государственного оборонного заказа, оплата которых может производиться не на отдельный банковский счет в уполномоченном банке для целей заказа, а на иные банковские счета, до пяти миллионов рублей в месяц, а также ежегодную индексацию этой суммы.
Ранее эта сумма составляла три миллиона рублей.
Проект федерального закона предусматривает увеличение суммы расходов исполнителя, оплата которых может производиться на иные банковские счета, до пяти миллионов рублей в месяц, а также ежегодную индексацию суммы лимита для головного исполнителя, исполнителя, отмечается в тексте пояснительной записки.
В ней также говорится, что индексацию лимита расходов на иные банковские счета целесообразно осуществлять на основе индекса потребительских цен с учетом заявляемого организациями оборонно-промышленного комплекса роста материальных затрат по госконтрактам.