МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что у него есть средство, способное "взорвать весь мир", следует из видео, которое вела газета New York Post. Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

Во время экскурсии по предприятию CS Wind в штате Колорадо Байден разговаривал с рабочими и указал на прибор, который держал один из мужчин, сопровождавших президента.

"Мой морской пехотинец носит что-то похожее — у него там код, чтобы взорвать мир", — пояснил глава Белого дома. При этом он посмеялся.

Позже Байден уточнил, что имел в виду ядерное оружие.

Издание прокомментировало слова президента, отметив, что если тот "пытался пошутить, то у него ничего не вышло".