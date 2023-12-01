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Байден рассказал рабочим, что может "взорвать весь мир"
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Президент США Джо Байден заявил, что у него есть средство, способное "взорвать весь мир", следует из видео, которое вела газета New York Post. Во время экскурсии по предприятию CS... ПРАЙМ, 01.12.2023
впк, экономика, новости, сша, джо байден
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что у него есть средство, способное "взорвать весь мир", следует из видео, которое вела газета New York Post.
Во время экскурсии по предприятию CS Wind в штате Колорадо Байден разговаривал с рабочими и указал на прибор, который держал один из мужчин, сопровождавших президента.
"Мой морской пехотинец носит что-то похожее — у него там код, чтобы взорвать мир", — пояснил глава Белого дома. При этом он посмеялся.
Позже Байден уточнил, что имел в виду ядерное оружие.
Издание прокомментировало слова президента, отметив, что если тот "пытался пошутить, то у него ничего не вышло".