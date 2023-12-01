МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что у него есть средство, способное "взорвать весь мир", следует из видео, которое вела газета New York Post

Президент США Джо Байден

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

Во время экскурсии по предприятию CS Wind в штате Колорадо Байден разговаривал с рабочими и указал на прибор, который держал один из мужчин, сопровождавших президента.

"Мой морской пехотинец носит что-то похожее — у него там код, чтобы взорвать мир", — пояснил глава Белого дома. При этом он посмеялся.

Позже Байден уточнил, что имел в виду ядерное оружие.

Издание прокомментировало слова президента, отметив, что если тот "пытался пошутить, то у него ничего не вышло".