2023-12-01T13:06:00+03:00
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2023
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Шойгу сообщил о сокращении дебиторской задолженности по контрактам с ОАК
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Дебиторская задолженность по контрактам с Объединенной авиастроительной корпорацией в течение 2023 года снизилась на 85 процентов, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. В... ПРАЙМ, 01.12.2023
финансы, впк, экономика, новости, россия, оак, минобороны
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Дебиторская задолженность по контрактам с Объединенной авиастроительной корпорацией в течение 2023 года снизилась на 85 процентов, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
В пятницу министр провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил России. Шойгу сообщил, что в настоящее время с организациями ОАК заключено более 230 контрактов на строительство, модернизацию и техническое обслуживание авиационной техники, по 23 из них имеется дебиторская задолженность.
"В текущем году она сократилась на 85 процентов", — сказал Шойгу.
ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" ("ОАК") — российская авиастроительная корпорация, одна из крупнейших в Европе. Приоритетными направлениями деятельности ПАО "ОАК" и входящих в Корпорацию компаний, являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.