МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Дебиторская задолженность по контрактам с Объединенной авиастроительной корпорацией в течение 2023 года снизилась на 85 процентов, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. ОАК заявила о применении новейших истребителей МиГ-35 в СВО

В пятницу министр провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил России. Шойгу сообщил, что в настоящее время с организациями ОАК заключено более 230 контрактов на строительство, модернизацию и техническое обслуживание авиационной техники, по 23 из них имеется дебиторская задолженность.

"В текущем году она сократилась на 85 процентов", — сказал Шойгу.

ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" ("ОАК") — российская авиастроительная корпорация, одна из крупнейших в Европе. Приоритетными направлениями деятельности ПАО "ОАК" и входящих в Корпорацию компаний, являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.