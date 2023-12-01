МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Прага больше не может предоставлять военную помощь Киеву без угрозы собственной безопасности, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова. СМИ раскрыли, куда ударят новые санкции Чехии

"Мы отправили на Украину то, что могли, чтобы это не угрожало обороноспособности Чешской Республики. Факт того, что мы больше не можем поставлять с наших складов, является правдой", — написала она в своем аккаунте в X.

Глава МО отметила, что переданная Киеву военная техника была оценена чешской армией как "невостребованная", однако страна не исключает возможность помогать Украине тренировкой военных.

В ноябре Чернохова заявила, что военные склады с техникой и материалами для Киева пусты, но добавила, что ведомство компенсирует это увеличением поставок от частных лиц и предприятий.

Также министр раскрыла выгоду страны от передачи Киеву чешской военной техники: Прага отправляет на Украину старую военную технику, а взамен получает от ЕС денежные компенсации, превышающие стоимость поставок.